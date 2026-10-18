Abuchearon al Dibu Martínez mientras salía en camilla: creían que fingía

La lesión de Emiliano “Dibu” Martínez durante el partido entre Chelsea y Everton dejó una escena polémica: mientras el arquero argentino recibía asistencia médica y era retirado en camilla, parte del público local comenzó a abuchearlo porque creía que estaba fingiendo para demorar el encuentro.

El incidente ocurrió en el segundo tiempo, cuando Martínez salió a disputar una pelota aérea y chocó violentamente con el defensor Jarrad Branthwaite.

El campeón del mundo quedó tendido sobre el césped y debió recibir atención durante varios minutos. Finalmente, fue inmovilizado y trasladado en camilla, en medio de los silbidos de algunos simpatizantes del Everton.

La situación generó críticas en redes sociales, especialmente después de conocerse que la lesión era más grave de lo que inicialmente parecía.

Del abucheo a una operación de mandíbula

El portal deportivo 442 de Perfil describió la reacción de los hinchas, que interpretaron la demora como una maniobra para ganar tiempo.

Sin embargo, los estudios médicos confirmaron una fractura de mandíbula que obligó al arquero a ser intervenido quirúrgicamente.

Tras la operación, Martínez llevó tranquilidad mediante sus redes sociales: “Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien”.

También anticipó su regreso con otra frase: “En unas semanas volvemos ya”.

Aunque los estudios de cabeza, cuello y espalda arrojaron resultados favorables, todavía no se informó una fecha oficial para su regreso a las canchas.