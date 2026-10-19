Boca ya está en Río de Janeiro y se prepara para la revancha ante Vasco da Gama

Boca Juniors ya está en Río de Janeiro, donde comenzará a preparar los últimos detalles para el decisivo encuentro ante Vasco da Gama, por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El plantel, encabezado por el presidente Juan Román Riquelme y el entrenador Rodolfo Arruabarrena, llegó el domingo y fue recibido por hinchas xeneizes en el hotel. <escape></escape>

La principal novedad en la delegación es la presencia de Leandro Paredes. El capitán evolucionó favorablemente de un desgarro en el isquiotibial derecho y viajó con la ilusión de poder estar en el partido. Sin embargo, su inclusión como titular dependerá de la evaluación del cuerpo técnico.

También aparecen entre los convocados Alan Velasco y Sebastián Villa, quienes dejaron atrás sus respectivas molestias y estarán a disposición del entrenador para el encuentro en Brasil.

Boca tendrá una parada exigente: deberá revertir el 1-0 sufrido en el partido de ida para mantener vivo el sueño de alcanzar la final del certamen continental.

El plantel realizará este lunes una nueva práctica en Río de Janeiro, en la previa del cruce que se disputará el martes 20 de octubre, desde las 21.30, en el estadio Maracaná.

La serie está abierta y el Xeneize buscará dar vuelta la historia en territorio brasileño para seguir en carrera por el título.