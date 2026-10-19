River goleó a Belgrano en Córdoba y volvió a meterse en zona de playoffs

River Plate consiguió una contundente victoria ante Belgrano de Córdoba, al imponerse por 3-0 en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El conjunto conducido por Leonardo Ponzio mostró una de sus mejores actuaciones del campeonato y regresó a los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro comenzó con un River decidido a manejar la pelota y generar situaciones de peligro. El equipo de Ricardo Zielinski intentó responder, pero quedó condicionado por la expulsión de Lisandro López durante la primera etapa, tras una intervención del VAR.

Con superioridad numérica, el Millonario consiguió abrir el marcador a los 48 minutos del primer tiempo, cuando Tomás Galván aprovechó una serie de rebotes dentro del área y definió para establecer el 1-0.

En el arranque del complemento, River volvió a golpear. A los tres minutos, Lucas Beltrán aprovechó un error en la salida del conjunto cordobés y asistió a Ángel Correa, quien definió para ampliar la ventaja.

Belgrano intentó reaccionar, pero el visitante mantuvo el control del juego y terminó de liquidar el encuentro a los 27 minutos. Thiago Almada protagonizó una gran jugada individual, ingresó al área desde la izquierda, dejó rivales en el camino y colocó la pelota junto al segundo palo para sellar el 3-0.

River volvió a la zona de clasificación

Con este resultado, el equipo de Ponzio alcanzó los 20 puntos y se ubicó quinto en la Zona B, regresando a los puestos que otorgan la clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura.

Además, llegó a las 49 unidades en la tabla anual y continúa en la pelea por acceder a las competencias internacionales de la próxima temporada.

Tras el encuentro, Ponzio destacó el rendimiento de sus futbolistas y aseguró que el equipo mostró lo que venía trabajando durante las últimas semanas.

“El protagonismo es todo de los chicos”, expresó el entrenador, quien también se refirió a su continuidad al frente del plantel: “Sé en el lugar que estoy y no voy a hacerle daño a River nunca”.

El próximo compromiso del Millonario será frente a Racing, el domingo 25 de octubre, en un encuentro importante para consolidarse entre los clasificados. Posteriormente, el equipo afrontará el Superclásico ante Boca, previsto para el 1 de noviembre.