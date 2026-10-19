Salta Basket pone en marcha una nueva ilusión en el Delmi

Llegó la hora de la verdad para Salta Basket. Los Infernales abrirán su participación en la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet este lunes, cuando reciban a Hindú Club de Córdoba, desde las 21.30, en el estadio Delmi.

El equipo salteño, conducido por Ariel Rearte, afrontará su primer compromiso oficial ante su gente con la ilusión de comenzar con el pie derecho y hacerse fuerte en casa. Tras una pretemporada que incluyó amistosos en Santiago del Estero, el desafío será trasladar el trabajo realizado a la cancha.

Del otro lado estará un Hindú que llega con ritmo de competencia: el domingo derrotó como visitante a Jujuy Básquet por 77 a 69, en su presentación en el certamen. Juan Manuel Bejar, con 17 puntos, fue el máximo anotador del encuentro.

Con el Delmi como escenario y una nueva temporada por delante, Los Infernales buscarán dar el primer paso en un campeonato exigente, con el acompañamiento de su público como impulso para alimentar la ilusión del básquet salteño.

La cita: este lunes, a las 21.30, en el estadio Delmi. Empieza una nueva historia para Salta Basket.