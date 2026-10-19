Juventud Antoniana recibe a Sol de América el viernes por los octavos de final

Juventud Antoniana ya tiene rival y fecha para el próximo desafío en el Torneo Federal A. Este viernes, desde las 22, recibirá a Sol de América de Formosa en el estadio Honorato Pistoia, por el encuentro de ida de los octavos de final.

El equipo salteño buscará hacerse fuerte ante su gente y conseguir un resultado favorable que le permita llegar con buenas perspectivas a la revancha, que se jugará en Formosa y cuya fecha todavía debe confirmarse.

El Santo mantiene viva la ilusión de avanzar en los playoffs y seguir en carrera por el segundo ascenso a la Primera Nacional. Para eso, será clave aprovechar la localía en un cruce que promete ser exigente.

Con el rival definido y el primer partido confirmado, Juventud comienza a preparar una nueva final en su camino hacia el gran objetivo de la temporada.