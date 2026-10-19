Juventud Antoniana recibe a Sol de América el viernes por los octavos de final

El Santo jugará desde las 22 en el estadio Honorato Pistoia, por el partido de ida de los octavos de final del Torneo Federal A. La revancha se disputará en Formosa, con fecha a confirmar.
Deportes19/10/2026

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Juventud Antoniana ya tiene rival y fecha para el próximo desafío en el Torneo Federal A. Este viernes, desde las 22, recibirá a Sol de América de Formosa en el estadio Honorato Pistoia, por el encuentro de ida de los octavos de final.

El equipo salteño buscará hacerse fuerte ante su gente y conseguir un resultado favorable que le permita llegar con buenas perspectivas a la revancha, que se jugará en Formosa y cuya fecha todavía debe confirmarse.

El Santo mantiene viva la ilusión de avanzar en los playoffs y seguir en carrera por el segundo ascenso a la Primera Nacional. Para eso, será clave aprovechar la localía en un cruce que promete ser exigente.

Con el rival definido y el primer partido confirmado, Juventud comienza a preparar una nueva final en su camino hacia el gran objetivo de la temporada.

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