Racing: Espino se cruzó con hinchas, los insultó y les mostró la panza

Tras una nueva presentación sin victoria, el equipo se retiró bajo una lluvia de silbidos y, en medio del malestar de los hinchas por el presente deportivo, Alfonso “Pacha” Espino protagonizó un tenso cruce con los simpatizantes durante la salida hacia los vestuarios.

El lateral uruguayo, que estuvo en el banco de suplentes y no ingresó en el clásico, fue blanco de insultos por parte de los hinchas, que cuestionaron su estado físico. Ante los reproches, el futbolista se levantó la camiseta, mostró la panza y respondió con gestos e insultos hacia la tribuna, una reacción que fue captada por cámaras de televisión y encendió todavía más los ánimos.

La situación escaló rápidamente: varios simpatizantes se acercaron al alambrado y comenzaron a arrojar objetos hacia el túnel por el que se retiraba el defensor. El intercambio de agravios continuó mientras Espino avanzaba hacia el vestuario y el clima de tensión crecía en las inmediaciones del campo de juego.