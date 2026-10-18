Operaron al Dibu Martínez por una fractura de mandíbula: "En unas semanas volvemos"

Emiliano “Dibu” Martínez fue operado por una fractura de mandíbula después del fuerte golpe que sufrió el sábado durante el partido entre Chelsea y Everton, por la Premier League. El arquero argentino publicó una fotografía desde el hospital y confirmó que la intervención salió bien.

“Gracias a todos por los mensajes, la operación fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en 0”, expresó en sus redes sociales.

Luego dejó un mensaje esperanzador: “En unas semanas volvemos ya”.

Según informó ESPN, Martínez sufrió la lesión al chocar con el defensor Jarrad Branthwaite cuando intentaba despejar un centro. Permaneció tendido en el campo de juego, recibió asistencia médica durante casi diez minutos y fue retirado en camilla con un cuello ortopédico.

Los estudios de cabeza, cuello y espalda arrojaron resultados favorables, pero una fractura de mandíbula obligó a intervenirlo quirúrgicamente en Liverpool.

El arquero se perderá los próximos compromisos del Chelsea, mientras continúa la incertidumbre sobre su participación en la próxima fecha FIFA.

Argentina tiene previstos partidos ante Uruguay el 13 de noviembre y Costa Rica el 17, aunque todavía no existe un plazo oficial para el regreso del Dibu a las canchas.