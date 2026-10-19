San Lorenzo lo ganó en la última jugada ante Estudiantes y se ilusiona con los playoffs

San Lorenzo consiguió un triunfo agónico ante Estudiantes de La Plata al imponerse por 2-1 en el estadio Jorge Luis Hirschi, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El Ciclón comenzó perdiendo, logró igualarlo antes del descanso y se quedó con los tres puntos gracias a un espectacular gol de Facundo Gulli en la última jugada del encuentro.

El conjunto platense abrió el marcador a los 13 minutos del primer tiempo, cuando el colombiano Edwuin Cetré convirtió un penal sancionado tras la intervención del VAR. Sin embargo, los dirigidos por Rubén Darío Insúa reaccionaron y encontraron el empate a los 43 minutos, con un cabezazo del defensor uruguayo Guzmán Corujo.

En el complemento, Estudiantes intentó recuperar la ventaja y generó situaciones de peligro, pero San Lorenzo resistió y aprovechó su oportunidad en el cierre.

Cuando se jugaban cinco minutos de tiempo adicional y todo parecía terminar en empate, Facundo Gulli sacó un potente remate de zurda que se clavó en el ángulo, desatando el festejo de los jugadores y el cuerpo técnico azulgrana.

San Lorenzo se acerca a la clasificación

Con esta victoria, el Ciclón alcanzó los 17 puntos y quedó noveno en la Zona A, a un paso de ingresar entre los ocho equipos que disputarán los octavos de final del Torneo Clausura.

Además, sumó su segundo triunfo consecutivo, después de haber derrotado a Deportivo Riestra en la fecha anterior.

Por su parte, Estudiantes quedó con 14 unidades y sufrió un duro golpe en sus aspiraciones de clasificación. El equipo platense, que presentó una formación con varios suplentes, tiene por delante la revancha ante Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores.

En la próxima fecha, San Lorenzo recibirá a Newell's Old Boys el sábado 24 de octubre, desde las 19.15, en el estadio Pedro Bidegain, en otro encuentro determinante para sus aspiraciones de avanzar a los playoffs.