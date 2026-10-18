Día de la Madre: cada vez menos argentinos consideran importante tener hijos, según un estudio

En pleno Día de la Madre, un estudio de la Universidad Austral revela un cambio profundo en las prioridades de los argentinos: tener y criar hijos perdió importancia como proyecto de vida, especialmente entre los jóvenes, aunque la familia continúa siendo una de las principales fuentes de satisfacción personal.

La investigación, cuyos resultados fueron publicados por Ámbito, muestra que en 2015 el 77% de los consultados consideraba muy importante tener hijos para la calidad de vida familiar. En 2025, esa proporción cayó al 46%, una diferencia de 31 puntos porcentuales.

Entre los jóvenes de 18 a 34 años, solamente el 34% asigna una importancia alta a la maternidad y la paternidad.

¿Por qué algunos argentinos no quieren tener hijos?

Entre quienes no tienen hijos y tampoco desean tenerlos, el 57,3% respondió que la maternidad o paternidad no forma parte de su proyecto personal.

Otros mencionaron la falta de una pareja estable (38,2%), la preferencia por viajar y vivir otras experiencias (32,6%) y el desarrollo profesional (30,3%). La inestabilidad económica fue señalada por el 22,5%.

Las madres siguen asumiendo más responsabilidades

El informe también expone las desigualdades en las tareas de cuidado. Entre quienes cuidan a familiares, el 60,6% de las mujeres ejerce el rol de cuidadora principal, frente al 44,4% de los varones.

Además, el 54% de las mujeres cuidadoras principales manifestó dificultades para descansar lo suficiente, mientras que el 44% señaló obstáculos para sostener proyectos personales.

Pese a estos cambios, la familia continúa siendo la principal fuente de satisfacción para el 43,2% de los encuestados, una valoración que aumenta entre las personas de mayor edad.

El estudio del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral incluye una encuesta a 1.028 adultos realizada entre 2025 y 2026, además de otras investigaciones y estadísticas oficiales.