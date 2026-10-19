Belgrano Cargas: Nación habilitó arbitrajes en Uruguay para los futuros concesionarios

El Gobierno nacional aprobó una cláusula que permitirá resolver determinadas controversias de los futuros contratos de concesión del Belgrano Cargas mediante arbitrajes internacionales con sede en Montevideo, Uruguay.

La decisión fue oficializada este lunes 19 de octubre mediante el Decreto 1216/2026, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial.

El mecanismo se aplicará a los contratos de concesión de infraestructura ferroviaria de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, incluidas en el proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística.

La disposición permite recurrir al arbitraje internacional bajo determinadas condiciones, entre ellas que exista participación de capitales extranjeros y que la controversia supere los 500.000 dólares o corresponda a un monto no cuantificable.

Qué cambia para el Belgrano Cargas

Desde el Ejecutivo argumentaron que la cláusula busca generar condiciones para atraer inversores internacionales y facilitar el financiamiento de la modernización ferroviaria.

La medida no implica que la privatización ya se haya concretado ni que exista un concesionario seleccionado.

Para Salta, el proceso resulta especialmente relevante por la importancia de la red ferroviaria vinculada al transporte de cargas y al desarrollo productivo del norte argentino.

Sin embargo, el decreto no anuncia inversiones específicas en la provincia ni compromete obras sobre los ramales C14 y C15.

La norma también aclara que el arbitraje internacional no supone una renuncia general a las protecciones sobre determinados bienes del Estado argentino.