Nación aprobó un nuevo retiro voluntario para empleados públicos: qué pasará con los cargos vacantes

El Gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados de la Administración Pública Nacional centralizada, como parte de su política de reorganización de las estructuras del Estado.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 1203/2026, publicado este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial, y entró en vigencia desde su publicación.

El régimen está destinado al personal de planta permanente comprendido en la Ley 25.164 y a trabajadores vinculados mediante contratos por tiempo indeterminado, conforme a la Ley de Contrato de Trabajo.

Qué pasará con los puestos de trabajo

Uno de los puntos centrales del decreto establece que los cargos presupuestarios de quienes adhieran al retiro voluntario serán eliminados una vez que finalice su relación laboral con el Estado.

La decisión forma parte de una estrategia que el Ejecutivo presenta como una reorganización de las estructuras y dotaciones de personal de la administración nacional.

La autoridad encargada de aplicar el régimen será la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

El decreto también contempla la posibilidad de extender, por única vez y hasta 30 días corridos, el plazo de adhesión previsto por el régimen.

El alcance de las compensaciones económicas, las condiciones particulares y el plazo inicial para anotarse están establecidos en un anexo publicado por separado, por lo que no corresponde anticipar montos ni requisitos que todavía no se verificaron.

La disposición se aplica a las jurisdicciones y organismos comprendidos en la Administración Pública Nacional centralizada, sin extenderse automáticamente a empleados provinciales o municipales.