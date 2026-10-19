Milei declaró secreto militar la compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas

El Gobierno nacional declaró secreto militar a determinadas operaciones contractuales destinadas a la adquisición de material y equipamiento para las Fuerzas Armadas.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 1205/2026, publicado este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti.

La medida autoriza al Ministerio de Defensa a avanzar con los procedimientos de contratación bajo un régimen especial de reserva de información.

Qué significa el secreto militar

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostiene que las características y la finalidad de las adquisiciones requieren restringir el acceso a los detalles de las operaciones para evitar posibles riesgos para la seguridad nacional.

La declaración se fundamenta en el Decreto 9390/1963, que contempla el secreto militar para determinados asuntos considerados fundamentales para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas.

En la práctica, las operaciones alcanzadas quedan exceptuadas de las obligaciones habituales de publicidad y difusión de las actuaciones del procedimiento de adquisición.

El Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, deberá instrumentar las medidas necesarias para avanzar con las contrataciones.