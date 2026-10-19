Milei declaró secreto militar la compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas

El decreto permite reservar las actuaciones de determinadas adquisiciones. No se difundieron el tipo de material ni los montos involucrados.
Argentina19/10/2026Ivana ChañiIvana Chañi

image

El Gobierno nacional declaró secreto militar a determinadas operaciones contractuales destinadas a la adquisición de material y equipamiento para las Fuerzas Armadas.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 1205/2026, publicado este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti.

La medida autoriza al Ministerio de Defensa a avanzar con los procedimientos de contratación bajo un régimen especial de reserva de información.

PNXGLTZMWBBFDGLZDF5HTHCB4QNación aprobó un nuevo retiro voluntario para empleados públicos: qué pasará con los cargos vacantes

Qué significa el secreto militar

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostiene que las características y la finalidad de las adquisiciones requieren restringir el acceso a los detalles de las operaciones para evitar posibles riesgos para la seguridad nacional.

La declaración se fundamenta en el Decreto 9390/1963, que contempla el secreto militar para determinados asuntos considerados fundamentales para la preparación y el empleo de las Fuerzas Armadas.

En la práctica, las operaciones alcanzadas quedan exceptuadas de las obligaciones habituales de publicidad y difusión de las actuaciones del procedimiento de adquisición.

El Ministerio de Defensa, a través de la Subsecretaría de Gestión Administrativa, deberá instrumentar las medidas necesarias para avanzar con las contrataciones.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail