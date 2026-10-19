Trabajadores rurales podrán conservar beneficios sociales al conseguir empleo registrado

El Gobierno nacional prorrogó por un año el régimen que permite a trabajadores rurales temporarios y estacionales acceder a empleos registrados sin perder automáticamente determinadas prestaciones de protección social.

La decisión quedó establecida mediante el Decreto 1204/2026, publicado este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial.

La medida extiende la vigencia del Decreto 514/2021, que busca fomentar la contratación formal de trabajadores del campo y proteger los ingresos de sus familias.

Uno de sus principales puntos establece que las asignaciones familiares correspondientes a los trabajadores alcanzados no podrán resultar inferiores al equivalente del 100% de la Asignación Universal por Hijo (AUH), bajo las condiciones previstas por la normativa.

Qué significa para las economías regionales

El régimen contempla la compatibilidad entre ciertas prestaciones sociales y el trabajo registrado en actividades rurales de carácter temporario o estacional.

Esto tiene especial importancia para las provincias con actividades productivas que necesitan incorporar trabajadores durante determinados períodos del año, como sucede en distintas economías regionales de Salta.

La prórroga se dispuso por un año a partir del 1 de septiembre de 2026, por lo que el régimen tendrá continuidad hasta fines de agosto de 2027.

En los fundamentos, el Ejecutivo señaló que representantes de productores, economías regionales y organizaciones sindicales solicitaron mantener la herramienta.

La disposición no establece una compatibilidad automática para cualquier beneficio o modalidad de empleo, sino para los casos comprendidos en el régimen vigente.