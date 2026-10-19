El RIGI suma un megaproyecto petrolero de USD 12.240 millones en Neuquén

El Gobierno nacional aprobó la incorporación al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de un proyecto petrolero en la provincia de Neuquén, que contempla inversiones por USD 12.240 millones distribuidas en dos etapas.

La decisión quedó oficializada este lunes 19 de octubre mediante la Resolución 1808/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial.

El proyecto, denominado Bajo del Choique-La Invernada, es impulsado por una unión transitoria integrada por Gas y Petróleo del Neuquén y Pluspetrol Cuenca Neuquina. Se desarrollará a unos 40 kilómetros al sur de Rincón de los Sauces.

La iniciativa contempla la perforación de 620 pozos horizontales, la construcción de cuatro plantas de tratamiento de hidrocarburos, un oleoducto de 45 kilómetros y un gasoducto de 20 kilómetros, además de infraestructura complementaria.

Dos etapas de inversión hasta 2041

La primera etapa contempla inversiones proyectadas por USD 4.175 millones hasta diciembre de 2037, con 206 pozos y dos plantas de tratamiento.

La segunda, prevista hasta diciembre de 2041, comprende USD 8.065 millones adicionales, otros 414 pozos y dos nuevas instalaciones de tratamiento.

El proyecto busca alcanzar una capacidad de procesamiento de 100.000 barriles diarios de petróleo y 12 millones de metros cúbicos de gas por día.

La empresa solicitante estimó que destinará el 92% de la producción a la exportación, aunque se trata de una proyección incluida en el plan presentado.