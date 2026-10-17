Cáncer de páncreas: científicos del CONICET descubrieron cómo las células tumorales logran resistir

Un equipo de científicos del CONICET identificó un mecanismo que ayuda a explicar cómo las células del cáncer de páncreas sobreviven en condiciones adversas y podrían desarrollar resistencia frente a determinados tratamientos.

La investigación, publicada en la revista científica Scientific Reports, se concentró en el adenocarcinoma ductal pancreático, el tipo más frecuente de cáncer de páncreas.

Según publicó Infobae, los investigadores descubrieron que las células tumorales sometidas a falta de nutrientes liberan pequeñas partículas llamadas vesículas extracelulares, que transmiten señales a otras células cercanas.

Estas señales activan un proceso denominado autofagia, mediante el cual las células reciclan sus propios componentes para obtener energía y sobrevivir.

Qué significa el descubrimiento

La investigadora María Noé García, directora del estudio, explicó que el objetivo es comprender cómo los tumores se adaptan a la falta de oxígeno y nutrientes, condiciones que también dificultan la llegada de medicamentos de quimioterapia.

Los experimentos permitieron identificar proteínas involucradas en esa comunicación celular, entre ellas FOXO3a, CD63 y CD81.

El hallazgo podría contribuir al desarrollo futuro de tratamientos dirigidos a interrumpir esas señales de supervivencia.

Sin embargo, los investigadores aclararon que todavía no existe una aplicación clínica derivada del descubrimiento. Los resultados corresponden a estudios celulares y se necesitan nuevas investigaciones antes de evaluar posibles terapias en pacientes.