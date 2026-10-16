Santilli pone la mira en las provincias ante un posible regreso del kirchnerismo

Durante una entrevista en la que combinó estrategia política y defensas a la gestión actual, el funcionario cuestionó el impacto que esto tendría en las economías regionales, mencionando de forma directa a provincias como Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Río Negro y Salta, a las que vinculó con el temor a recortes de coparticipación, conflictos sociales y el regreso de medidas como la recordada resolución 125.

Lejos de mostrar debilidad, el ministro coordinador defendió las recientes victorias legislativas del oficialismo y vaticinó la aprobación de la reforma política, asegurando que ningún legislador podrá resistirse a un cambio que la sociedad reclama para transparentar y abaratar los procesos electorales.

Sin embargo, el tono de la entrevista viró hacia la confrontación al abordar los graves incidentes ocurridos frente al Congreso durante la marcha federal universitaria, donde un grupo de manifestantes se enfrentó con las fuerzas de seguridad.

Santilli no dudó en tildar de "delincuentes y energúmenos" a los encapuchados que arrojaron piedras y destruyeron el mobiliario urbano, al tiempo que acusó al kirchnerismo de buscar la desestabilización institucional del gobierno de Javier Milei.

Según el funcionario, detrás de reclamos legítimos por el financiamiento educativo se esconde una estrategia opositora que busca "romper la calle" y sembrar temor ante la falta de competitividad electoral, en un momento donde el Ejecutivo se consolida tras frenar los intentos de la oposición en el plano parlamentario.

(Con información de Clarín)