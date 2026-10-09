Instagram, Google y YouTube: cómo evitar que el algoritmo decida todo lo que ves

Cada búsqueda, reproducción, clic e incluso el tiempo que una persona permanece mirando una publicación deja señales que las plataformas utilizan para decidir qué contenido mostrar después. Frente a esa lógica, el especialista en comunicación digital Facundo Sagárnaga planteó una serie de hábitos simples para recuperar parte del control sobre lo que aparece en redes sociales y buscadores.

Durante su columna en N&N por Aries, Sagárnaga recomendó como primer paso dejar de depender exclusivamente del contenido que ofrecen los feeds y volver a buscar de manera intencional. “Ponete objetivos cada vez que agarres el celular”, propuso: decidir qué información se quiere encontrar, qué persona buscar, qué podcast escuchar o qué tutorial mirar.

Otra herramienta consiste en administrar las señales que reciben las plataformas. El especialista sugirió borrar periódicamente el historial de búsquedas y visualizaciones, revisar las opciones de personalización y utilizar funciones como “no me interesa” cuando aparecen publicaciones o publicidades que el usuario no quiere seguir recibiendo.

También puso el foco en un comportamiento menos evidente: quedarse mirando contenido que genera rechazo también alimenta al algoritmo. El tiempo de atención puede ser interpretado como una señal de interés, aun cuando el usuario permanezca frente a una publicación únicamente porque le provoca indignación. “La indiferencia, cuando estamos en internet, garpa un montón”, resumió Sagárnaga.

Entre otras alternativas mencionó realizar determinadas búsquedas sin mantener iniciada la cuenta personal, utilizar ventanas privadas y explorar otros navegadores y buscadores, con el objetivo de obtener resultados menos condicionados por el historial acumulado.

La clave, sostuvo, es construir una “ruta propia” dentro de internet: buscar activamente y administrar los datos que se entregan, en lugar de aceptar únicamente aquello que las plataformas seleccionan de manera automática.