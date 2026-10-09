El ex Colegio Nacional abre su observatorio y una muestra de astronomía hasta las 20

El ex Colegio Nacional de Salta abrió este viernes sus puertas a la comunidad con una muestra dedicada a la astronomía, una propuesta que integra trabajos realizados durante el año por estudiantes de diferentes cursos y áreas de la institución.

En diálogo con Aries, la profesora Claudia Perrone, directora del establecimiento, explicó que la iniciativa comenzó a institucionalizarse el año pasado, luego de que la escuela lograra recuperar su observatorio.

“Es volver a las aulas el conocimiento científico a través de la práctica de la observación”, resumió Perrone.

La astronomía atraviesa actualmente los 11 espacios curriculares de la institución. De esta manera, la temática aparece en materias que van desde arte y literatura hasta educación física y ciencias. Durante la jornada, por ejemplo, estudiantes trabajaron sobre Las cuatro estaciones de Vivaldi para explicar su relación con los movimientos astronómicos.

La muestra incluye además experiencias prácticas desarrolladas por los propios alumnos. Algunos estudiantes de quinto año avanzaron incluso en la construcción de pequeños telescopios destinados a realizar observaciones.

El observatorio también estaba preparado para permitir la observación del Sol mediante un nuevo filtro solar adquirido este año. Sin embargo, las condiciones meteorológicas impidieron utilizarlo durante la mañana debido a la nubosidad.

Una jornada abierta hasta las 20

La actividad comenzó a las 9:30, tendrá un receso entre las 13:30 y las 15 y continuará posteriormente hasta las 20, con entrada abierta al público.

Participaron estudiantes de distintas instituciones educativas, entre ellas la Escuela Urquiza, Madre Teresa de Calcuta y Arturo Illia, además de otros colegios de la zona invitados especialmente para conocer el observatorio y recorrer los trabajos.

Entre las propuestas pueden encontrarse experimentos para construir cohetes con botellas, aire comprimido y vinagre, recreaciones sobre la manera en que antiguas culturas interpretaban eclipses y fases lunares, y espacios que relacionan la astronomía con el arte, la música, la física y la historia.

Para Perrone, contar con un observatorio dentro de una institución educativa permite principalmente “impulsar y motivar al estudio científico”, al ofrecer a los estudiantes la posibilidad de pasar de los contenidos teóricos a la experiencia directa.