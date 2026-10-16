Galindez, de cara a 2027: “Estaremos cerca de Gustavo Sáenz, claramente”

En ‘Hablemos de política’, por Aries, el secretario General del PJ Salta y diputado provincial, Gastón Galindez, palpitó la previa del Día de la Lealtad Peronista y consideró que se trata de una “oportunidad para volver a los valores humanistas que el peronismo ha legado”.

“Un 17 de octubre que dio nacimiento a este movimiento nacional. Vamos a honrar la memoria de los que pasaron por este movimiento y lo van a hacer los jóvenes”, aseguró.

En tanto, respecto al futuro del partido a nivel local, el dirigente adelantó que a finales de noviembre discutirán la posición política que tomarán de cara al 2027.

“Estaremos cerca de Gustavo Sáenz, claramente”, adelantó.

Finalmente, sobre el plano nacional, Galindez consideró que aún debe aclararse el panorama y que, para ello, es fundamental saber si habrá PASO o no.