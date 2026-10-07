Nobel de Química 2026: premiaron avances clave para la fabricación de medicamentos

La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó este miércoles el Premio Nobel de Química 2026 al francés Henri B. Kagan y al japonés Kenso Soai por sus aportes a la síntesis orgánica asimétrica, un campo de enorme importancia para la industria farmacéutica.

Según consignó Noticias Argentinas, el reconocimiento fue concedido por el descubrimiento de los efectos no lineales y la autocatálisis en este tipo de síntesis. Estos avances permiten favorecer la formación de una determinada estructura molecular frente a su imagen especular, algo decisivo cuando se diseñan medicamentos y otros compuestos químicos.

Kagan desarrolló una manera de controlar las reacciones para obtener un mayor predominio de una de esas estructuras moleculares. Su trabajo abrió nuevas posibilidades para la elaboración de productos farmacéuticos, aromas, fragancias y materiales.

Soai, por su parte, diseñó una reacción capaz de amplificar de forma extraordinaria una de las configuraciones posibles de una molécula. El Comité Nobel destacó que los descubrimientos de ambos científicos resultaron determinantes para los químicos que trabajan en el diseño de reacciones destinadas, entre otras aplicaciones, a la fabricación de fármacos.