Salta registró más de 500 nuevos casos de gripe en una semana

Salta registró 501 nuevos casos de síndrome gripal durante la semana epidemiológica 39, comprendida entre el 27 de septiembre y el 3 de octubre. Con estos contagios, el acumulado provincial llegó a 25.317 casos en lo que va del año, mientras que 12 pacientes debieron ser hospitalizados por enfermedades respiratorias durante ese período.

Según los datos de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, los virus respiratorios que circulan en la provincia incluyen influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus, rinovirus y adenovirus.

El grupo etario con mayor cantidad de casos acumulados de síndrome gripal es el de niños de entre 5 y 9 años, con 3.863 registros, equivalentes al 15,3% del total. Le siguen las personas de 25 a 34 años, con 3.047 casos, y los adolescentes de 10 a 14 años, con 3.021.

Además, durante la última semana analizada se notificaron 130 casos de bronquiolitis en menores de dos años, con un acumulado anual de 6.139. En cuanto a las neumonías, se registraron 113 nuevos casos, que elevaron el total a 6.692 en lo que va del año.

Por otra parte, no se detectaron nuevos casos de COVID-19 durante ese período. El acumulado provincial de esta enfermedad se mantiene en 20 casos.

La jefa del programa de Sala de Situación, Rocío Corrales, informó que durante la última semana epidemiológica hubo 12 pacientes hospitalizados por enfermedades respiratorias, de los cuales uno necesitó atención en una unidad de cuidados intensivos.

En relación con los fallecimientos, el informe indica que no se registraron nuevas muertes asociadas a enfermedades respiratorias. El total acumulado en la provincia se mantiene en dos defunciones.