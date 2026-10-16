La inteligencia artificial ya puede cortar una conversación si el usuario la maltrata

Facundo Sagarnaga analizó las nuevas reglas de Anthropic, que permiten a su IA terminar conversaciones abusivas, y dio consejos para utilizar mejor estas herramientas.
Ciencia & Tecnología16/10/2026Victoria López NúñezVictoria López Núñez

image

La empresa tecnológica Anthropic, creadora de la inteligencia artificial Claude, prohibió el maltrato reiterado e injustificado hacia sus modelos, una decisión que reabrió el debate sobre si estos sistemas pueden experimentar alguna forma de conciencia o bienestar.

Así lo explicó Facundo Sagarnaga en N&N por Aries, explicó que la compañía actualizó sus políticas de uso para restringir los comportamientos abusivos de usuarios que insultan, amenazan u hostigan repetidamente a la inteligencia artificial.

La nueva disposición contempla que Claude pueda finalizar conversaciones cuando detecte situaciones extremas de abuso. Sin embargo, la empresa aclaró que la restricción no alcanza a las críticas habituales, las expresiones de frustración ni a las pruebas técnicas de los modelos.

¿Puede sentir una inteligencia artificial?

Sagarnaga señaló que detrás de esta decisión aparece una discusión más profunda: si las inteligencias artificiales pueden desarrollar alguna forma de conciencia o experimentar situaciones que puedan interpretarse como malestar.

El especialista recordó que Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, reconoció que todavía no existen certezas suficientes para afirmar o descartar categóricamente esa posibilidad.

Sin embargo, advirtió que atribuir características humanas a estas herramientas también genera cuestionamientos dentro de la industria tecnológica.

“Estamos de nuevo humanizando la inteligencia artificial”, explicó al describir una de las posiciones críticas frente a esta discusión.

Cómo usar mejor la inteligencia artificial

Más allá de la polémica, Sagarnaga aprovechó su columna para brindar recomendaciones prácticas y mejorar la manera en que las personas interactúan con estas herramientas.

Explicó que ya no resulta tan importante encontrar palabras mágicas o elaborar instrucciones excesivamente largas, sino tener claridad sobre el objetivo que se busca alcanzar.

Entre sus principales recomendaciones destacó definir qué resultado se necesita, proporcionar información de contexto, explicar a quién estará dirigido el contenido y ofrecer ejemplos del estilo o formato esperado.

También aconsejó permitir que la propia inteligencia artificial formule preguntas para ayudar al usuario a precisar su pedido.

Según el columnista, las conversaciones más eficientes permiten aprovechar mejor la tecnología y evitar intercambios innecesarios, con el consiguiente ahorro de recursos informáticos.

“Mientras mejor utilicemos las inteligencias artificiales, más recursos estamos cuidando”, concluyó.

Te puede interesar
Lo más visto
CORDEYRO

Para la justicia, Cordeyro se suicidó

Judiciales17/10/2026
Los fiscales desestimaron la hipótesis de homicidio y en un horario inusual para este tipo de comunicaciones, dieron una entrevista cerrada sobre uno de los casos que más resonaron en la opinión pública: la muerte de quién ideo el 911 local. 
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail