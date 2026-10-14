Inteligencia artificial en las escuelas: advierten que los docentes no están preparados para enfrentar los nuevos desafíos

La llegada de la inteligencia artificial a las escuelas, el uso permanente de celulares y el avance de problemáticas como las apuestas online y la violencia digital plantean nuevos desafíos para la educación. Sin embargo, los docentes no siempre cuentan con la formación necesaria para enfrentarlos, advirtió el filósofo y periodista Tomás Balmaceda.

En N&N por Aries, el especialista sostuvo que gran parte de estas responsabilidades recaen sobre las instituciones educativas, aunque todavía existen interrogantes sobre cómo actuar frente a situaciones que involucran nuevas tecnologías.

"¿Cómo estamos formando a los docentes para que puedan dar respuesta a esto?", planteó Balmaceda, al referirse a los casos de ludopatía adolescente y violencia digital, incluida la utilización de aplicaciones para crear imágenes íntimas falsas de estudiantes.

¿Prohibir los celulares es la solución?

Balmaceda también analizó las medidas que buscan restringir el uso de teléfonos en las aulas y señaló que todavía no existe evidencia suficiente para determinar si la prohibición es la mejor respuesta.

Reconoció que los dispositivos representan una distracción importante para desarrollar habilidades como la lectura, la concentración y el trabajo en equipo.

Sin embargo, consideró que la escuela también debería ser un espacio para aprender a utilizar responsablemente la tecnología, especialmente cuando los propios adultos tienen dificultades para establecer límites.

El especialista sostuvo que el desafío no pasa solamente por retirar los dispositivos, sino por revisar las formas de enseñanza y evaluación frente a herramientas capaces de producir textos y resolver tareas.

La responsabilidad también está en las familias

Balmaceda remarcó que la educación digital no puede depender exclusivamente de los docentes.

Como ejemplo, mencionó las dificultades que aparecen cuando una escuela intenta limitar los celulares, pero las familias reclaman que sus hijos permanezcan conectados permanentemente.

También cuestionó la contradicción de exigir hábitos digitales saludables mientras los adultos utilizan sus teléfonos durante las comidas y otros momentos familiares.

Capacitación gratuita para docentes

El especialista participará este jueves 15 de octubre de una nueva edición del ciclo de encuentros virtuales En Clave Humana, destinado a reflexionar sobre el impacto de las tecnologías en la enseñanza.

La propuesta es gratuita y está disponible a través de Futurizaje.org, una plataforma con recursos educativos desarrollados en Argentina.

Balmaceda destacó la necesidad de generar espacios de intercambio entre docentes y adaptar las estrategias pedagógicas a los cambios tecnológicos, sin abandonar habilidades fundamentales como la lectura, la escritura y el pensamiento crítico.