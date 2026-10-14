El empleo privado formal sufre otra caída y acumula más de 265.000 puestos perdidos

El mercado laboral formal profundizó su retroceso durante el mes de julio, cuando el empleo registrado en el sector privado cayó un 0,2% y se tradujo en la destrucción de 12.716 puestos de trabajo, de acuerdo con un relevamiento de la consultora Politikón Chaco basado en estadísticas oficiales.

Con este nuevo traspié, el acumulado desde noviembre de 2023 trepa a una contracción del 4,2%, marcando la desaparición de 265.765 empleos formales y situando el indicador en su nivel más bajo de los últimos 52 meses.

La sangría laboral mantiene un carácter generalizado en la economía, donde los sectores productivos más castigados vuelven a ser la construcción y la industria manufacturera, que sufrieron caídas mensuales del 0,6% y 0,3% respectivamente.

Frente a un puñado de actividades que apenas lograron sumar marginales mejoras, once de los catorce sectores económicos registran hoy plantillas muy por debajo de las que tenían al inicio de la actual gestión, destacándose desplomes históricos del 14,5% en la construcción y del 7,6% en el entramado industrial.

El impacto federal de la crisis tampoco da tregua, ya que 17 de las 24 jurisdicciones del país reportaron retrocesos mensuales en el séptimo mes del año, con la provincia de Buenos Aires liderando la pérdida absoluta al resignar más de 8.000 trabajadores en un solo periodo.

Al trazar una radiografía de mediano plazo, la disparidad regional se vuelve lapidaria: apenas Neuquén y Río Negro consiguieron superar los niveles de empleo formal previos a noviembre de 2023, mientras que distritos como Tierra del Fuego, Santa Cruz y Formosa sufren derrumbes de dos dígitos.

(Con informe de Cronista)