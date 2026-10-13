Avanza la puesta en valor de la esquina de San Martín y Córdoba

La tradicional esquina de avenida San Martín y calle Córdoba encarará una transformación integral en el marco del programa municipal "Impulso Plaza", una herramienta de gestión conjunta que promueve la inversión privada en espacios públicos.

El proyecto contempla la reubicación de los cuatro puestos comerciales instalados sobre la arteria vehicular hacia modernas estructuras integradas dentro del área verde, dotando al sector de nuevas caminerías, rampas de accesibilidad, mobiliario urbano y parquización.

La intervención, financiada y ejecutada por el sector privado bajo un modelo de concesión, no solo busca dinamizar la actividad comercial de la zona, sino también elevar los estándares de seguridad y estética urbana para quienes transitan diariamente por el lugar.

De este modo, la iniciativa consolida una estrategia orientada a recuperar el espacio público mediante la colaboración entre el municipio y los emprendedores locales, potenciando los entornos recreativos y el ordenamiento urbano del microcentro.