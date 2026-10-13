Una familia necesitó más de $1.600.000 en septiembre para no ser pobre

El costo de vida volvió a trazar un escenario de asimetrías en septiembre, mes en el que las canastas básicas aumentaron un 1,7% y se ubicaron ligeramente por debajo de la inflación general del 1,9%.

Según informó el INDEC, este comportamiento permitió que la variación interanual de la Canasta Básica Total (CBT) se desacelerara al 38,7%, marcando su valor más moderado en el último año, impulsada por una marcada desaceleración en el rubro alimentario durante los meses previos.

Pese a este freno relativo frente al Índice de Precios al Consumidor, sostener las necesidades básicas insume cifras cada vez más elevadas para los hogares argentinos. Una familia tipo compuesta por dos adultos y dos niños requirió en septiembre 1.632.505 pesos mensuales para no caer debajo de la línea de pobreza, mientras que el umbral de la indigencia —medido a través de la Canasta Básica Alimentaria— se fijó en 738.690 pesos, acumulando alzas del 24,7% y del 25,3% en lo que va de 2026, respectivamente.

(Con información de Ámbito)