Cumplirá 18 años como juez de Corte y podría ir por otros diez más

En noviembre próximo vencerá el mandato del juez Fabián Vittar. De ser designado nuevamente, llegaría a casi 30 años en el cargo. Es uno de los ministros de Corte que ingresaron con la Constitución anterior, que fijaba mandatos de seis años con posibilidad de ser renovados. Dada la renovación de los magistrados que llegaron con ese esquema, todo apuntaría a que el juez con más tiempo en el tribunal también podría continuar, si el gobernador Gustavo Sáenz así lo decidiera.

La reforma y el artículo 156

En diciembre de 2021, la Convención Constituyente reformó parcialmente la Constitución provincial. Entre los puntos principales y por lo cual se promocionó su reforma, fue el de limitar las reelecciones para cargos ejecutivos y judiciales. La reforma alcanzó el artículo 156, párrafos 1° y 3°, sobre la designación de los jueces de la Corte y la duración de los cargos de los jueces inferiores

La nueva Constitución establece desde entonces que los jueces de la Corte son nombrados por el Poder Ejecutivo, previo procedimiento participativo de la ciudadanía, con acuerdo del Senado en sesión pública. Duran diez años en sus funciones y no pueden ser nombrados nuevamente. Hasta entonces regía otro esquema: los jueces duraban seis años y podían ser nombrados otra vez. Esa posibilidad de renovación fue la que permitió a Vittar seguir en el cargo en 2014 y en 2020.

El debate sobre los jueces que ingresaron antes

La reforma dejó abierta una discusión: qué pasaba con los magistrados designados bajo el sistema anterior y si podían ser reelectos. En esa situación quedaron los jueces Vittar, Gauffin y Rodríguez Faraldo. Sin embargo, estas últimas pudieron renovar sus bancas.

La Corte provincial ya se pronunció sobre la aplicación temporal de la norma en el caso “Mariño”, lo que habilitó separar el mandato anterior del nuevo esquema. Con esa lógica, el Ejecutivo impulsó que Gauffin y Rodríguez Faraldo continuaran, no como una reelección formal, sino como una nueva designación.

Una carrera que atravesó tres gobiernos

Vittar asumió por primera vez como juez de Corte en 2008, durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, y fue renovado en 2014 en esa misma administración. El 10 de noviembre de 2020, con Gustavo Sáenz en el Ejecutivo, asumió nuevamente por seis años, bajo el sistema que permitía la reelección. Ese período es el que vence en noviembre de 2026.

El año pasado, Vittar tomó postura y aseguró en N&N que está de acuerdo con los nuevos mandatos de diez años.

Sus orígenes políticos

Antes de llegar a la Corte, Vittar tuvo una extensa trayectoria política y legislativa. Ejerció libremente la abogacía entre 1987 y 2008. Fue prosecretario del Senado provincial entre 1991 y 1995 y concejal de la Capital por el Partido Renovador en dos períodos, desde 1997 a 2001.

Luego pasó a la Legislatura. Fue diputado provincial por dos mandatos entre 2001 y 2008, y vicepresidente primero de la Cámara entre 2003 y 2005. Presidió la Comisión de Justicia y Culto de la Cámara de Diputados entre 2001 y 2008. También fue vicepresidente de la Comisión de Juicio Político entre 2003 y 2008. Llegó a la Corte en noviembre de 2008, cuando todavía era diputado.

Cómo está hoy la Corte

El tribunal tiene nueve integrantes:

• Teresa Ovejero: designada por primera vez en abril de 2018. El Senado aprobó su continuidad con una nueva designación en abril de 2024. Es la presidenta.

• María Alejandra Gauffin: integra la Corte desde 2020 y fue renovada en junio.

• Adriana María Rodríguez Faraldo: igual que Gauffin, desde 2020 y renovada en junio pasado.

• Pablo López Viñals: ingresó en 2019 y fue renovado el año pasado.

• María Edit Nallim: jueza de Corte desde el 8 de noviembre de 2023.

• José Gabriel Chibán: asumió en agosto de 2022. Fue el primero en acceder bajo la nueva Constitución, por única vez y por diez años.

• Martín Plaza y Martín Diez Villa: asumieron en marzo de 2026 en reemplazo de Ernesto Samsón y Guillermo Catalano.

• Fabián Vittar: asumió en 2008 y fue renovado en 2014 y 2020. Este último período vence en noviembre de 2026.