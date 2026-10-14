Economía busca conseguir $4,86 billones para afrontar vencimientos de deuda

El Ministerio de Economía realizará este miércoles 14 de octubre una nueva licitación de deuda con el objetivo de conseguir financiamiento para afrontar vencimientos por $4,86 billones, en la primera operación de este tipo del mes.

La Secretaría de Finanzas, encabezada por Federico Furiase, ofrecerá distintos instrumentos en pesos para captar fondos de los inversores y evitar que el Tesoro deba cubrir la totalidad de sus obligaciones con recursos propios.

La operación será una prueba para medir la confianza del mercado, especialmente porque el Gobierno deberá afrontar próximamente otro vencimiento superior a los $22 billones.

Qué títulos ofrecerá el Gobierno

El menú incluye una letra capitalizable en pesos con vencimiento en enero de 2027 y otros instrumentos que extienden sus plazos hasta 2028 y 2029.

Entre las alternativas aparecen títulos ajustados por inflación, tasas de interés y evolución del dólar mayorista, con el objetivo de atraer inversores con distintas preferencias.

A diferencia de otras operaciones, Economía no ofrecerá bonos denominados en dólares, una decisión que mantiene suspendidas las nuevas colocaciones de esos instrumentos.

La licitación se produce mientras el ministro Luis Caputo participa en reuniones internacionales con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El resultado permitirá conocer cuánto de la deuda que vence logra renovar el Gobierno y qué condiciones financieras deberá aceptar para conseguir nuevos fondos.