El Comité de Emergencia Climática coordinó acciones con intendentes del Valle Calchaquí

Con el objetivo de anticiparse a los escenarios climáticos adversos, el Comité de Emergencia Climática de la Provincia desembarcó este martes en Cachi para llevar adelante un nuevo encuentro regional de articulación con los intendentes de todo el Valle Calchaquí.

La cumbre permitió repasar los protocolos de acción conjunta, analizar los monitoreos meteorológicos que anticipan precipitaciones por debajo de lo normal pero con focos de lluvias intensas en cortos periodos, y enfatizar en la necesidad de que cada comuna mantenga activo su propio comité de emergencia local bajo la conducción de los jefes comunales.

Durante la jornada, de la que participaron mandatarios municipales y legisladores provinciales, se puso especial foco en los riesgos asociados al incremento de altas temperaturas, advirtiendo sobre la vulnerabilidad ante incendios de pastizales.

Desde el área de Defensa Civil y el Ministerio de Desarrollo Social remarcaron que el trabajo preventivo se mantiene de forma permanente durante todo el año, consolidando una red de coordinación federal para optimizar la respuesta operativa en cada rincón del territorio vallisto frente a cualquier eventualidad.