Inflación: septiembre marcó 1,9% y acumula 33,4% en los últimos doce meses

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este lunes que la inflación de septiembre se ubicó en el 1,9%, llevando el acumulado de los primeros nueve meses del año al 23,6% y la variación interanual al 33,4%.

El registro, que se alinea con las previsiones del mercado tras el 1,7% de agosto —la marca más baja en 14 meses—, ratifica una dinámica de precios que se mantiene contenida pero que encuentra resistencia para perforar de manera sostenida la franja inferior al dos por ciento.

El incremento del noveno mes estuvo traccionado principalmente por los precios regulados y estacionales, con subas destacadas en rubros como vivienda, agua, electricidad, gas y educación, mientras que el IPC núcleo avanzó a un ritmo más moderado del 1,7%.

De esta manera, con los alimentos y bebidas liderando las incidencias regionales, la economía doméstica transita la recta final del año bajo una moderación inflacionaria que continúa desafiando las proyecciones oficiales y privadas.

(Con información de Infobae)