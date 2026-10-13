Milei celebró el 1,9% de inflación de septiembre

Frente al nuevo parte del INDEC que ubicó el Índice de Precios al Consumidor de septiembre en el 1,9%, el presidente Javier Milei optó por destacar la lectura positiva del indicador y desestimar las críticas por la imposibilidad de perforar de manera definitiva el piso mensual.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el mandatario se mostró eufórico y enfatizó que el Gobierno continúa "domando a la inflación", respaldado en una trayectoria interanual que se ubica en el 33,4% y consolida una baja sustancial en la comparación con los picos del arranque de su mandato.

Si bien la suba de 0,2 puntos porcentuales respecto al registro de agosto —cuando marcó un mínimo de 1,7%— dejó en evidencia la persistencia de los precios regulados y estacionales dentro del esquema inflacionario, desde la Casa Rosada relativizaron el vaivén mensual y defendieron la contención del gasto como el pilar fundamental del plan económico.

Mientras los analistas advierten sobre la dificultad de converger rápidamente hacia los niveles pretendidos por el oficialismo, la administración libertaria prefirió capitalizar el índice como una muestra de estabilidad sostenida frente a la inercia heredada.

(Con información de Página12)