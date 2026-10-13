Teresa Ovejero seguirá al frente del Tribunal Electoral, pero renuevan otros cargos

El procedimiento se realizará en dos instancias: a las 9 se sortearán dos magistrados entre los jueces y juezas de la Corte de Justicia y, a las 12, otros dos entre los integrantes de los tribunales de Segunda Instancia. En ambos casos se definirán titulares y suplentes.

La composición del Tribunal Electoral está establecida por el artículo 58 de la Constitución Provincial y los artículos 23 y 25 de la Ley 6444. El cuerpo está integrado por cinco magistrados: el o la presidenta de la Corte de Justicia, que ejerce la presidencia del tribunal, dos jueces del máximo tribunal provincial y dos jueces de Segunda Instancia. Estos últimos cuatro integrantes son designados por sorteo y duran dos años en sus funciones.

Actualmente, además de Ovejero, quien fuera secretaria del Tribunal Electoral entre 1994 y 2018, lo integran como vocales María Edit Nallim, José Gabriel Chibán, Juan Marcos Ezequiel Molinati y Pablo Mariño. José Gerardo Ruiz se desempeña como vocal suplente. La secretaría está a cargo de María José Ruiz de los Llanos y Pablo Finquelstein.

El recambio antes de las elecciones de 2027

La renovación de los cargos se producirá en la antesala de un año electoral clave para Salta, cuando se elegirá gobernador e intendentes, y se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y la mitad de la de Senadores, además de los concejos deliberantes. El Tribunal Electoral tendrá un papel central en la organización y el control de los comicios.

Con Ovejero al frente, el sorteo determinará los cuatro magistrados que la acompañarán durante el próximo período de dos años, que incluirá las elecciones provinciales de 2027.