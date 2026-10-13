Advierten que el gobierno desfinanció completamente el PAMI

En ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries, el doctor Benito Mena, delegado gremial de APPAMIA, explicó los motivos que llevaron a tomar la decisión de establecer una medida de fuerza por cuatro días donde solo se atienden urgencias asistenciales y de recetas.

“El 1 de abril apareció una resolución del gobierno donde nos avisaban que el sistema pasaba a ser capitado, un sistema que se usó hace mucho tiempo y que no funciono”, señaló el profesional.

Explicó que, con la nueva resolución, se les redujo casi un 50% el ingreso a los profesionales y que, de hecho, la gran mayoría no llega hoy a cubrir los gastos que implica mantener un consultorio abierto.

“En ese momento hicimos el primer paro, PAMI nos llama a negociar y sube a $2400 lo que paga por paciendo y después a $2700, hoy vamos de nuevo a negociar y nos ofrecen pasar a $3000, es una burla porque no alcanza para cubrir los costos”, aseguró.

Explicó que el pedido de los profesionales es subir el montó – como piso – a $3500, cuando el costo real calculado de la atención es $4500, pero desde el gobierno y desde el PAMI les respondieron que no había dinero y que recién en 15 días podrían retomar la negociación.

“El gremio decidió esperar una semana a que nos llamen, no sucedió y se decidió entrar en medida de fuerza, pero atendemos las urgencias asistenciales y de recetas”, aclaró.

Así las cosas, Mena apuntó que el gobierno busca “hacer caja” con los fondos del PAMI; en un principio se restringieron la mayoría de los medicamentos gratuitos para los afiliados y después fueron los prestadores, clínicas e instituciones.

“El gobierno desfinanció el PAMI. PAMI recibía el 40% del Impuesto País, por ejemplo. Cada vez se achica más la caja y el Ministro de Salud quiera pasar el PAMI a las provincias”, concluyó el doctor.