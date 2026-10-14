El Gobierno celebró la inflación del 1,9%, pero reconoció dificultades en los ingresos

El Gobierno nacional celebró el dato de inflación de septiembre, que se ubicó en 1,9% según el INDEC, y defendió el programa económico de Javier Milei, aunque reconoció que todavía existen dificultades para recuperar el poder adquisitivo.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, consideró positivo que la inflación mensual se mantenga por debajo del 2% y recordó que en diciembre de 2023 había alcanzado el 25%.

"Que hoy estemos abajo del 2%, creo que es un buen número comparado del lugar del cual venimos", afirmó durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.

El funcionario sostuvo que la desaceleración de los precios no necesariamente será constante, ya que pueden producirse aumentos temporales por factores estacionales o internacionales.

El desafío de recuperar los ingresos

Ravier reconoció que parte de la población todavía siente que sus ingresos no mejoran al mismo ritmo que los indicadores económicos.

En ese sentido, vinculó las dificultades recientes con el contexto internacional, los precios del petróleo y las tasas de interés de Estados Unidos.

También señaló que la inflación perdió protagonismo entre las principales preocupaciones ciudadanas, aunque admitió que el problema todavía no está resuelto.

El objetivo del Gobierno, según explicó, es continuar reduciendo la inflación hasta alcanzar una tasa anual de un solo dígito.

Las declaraciones se conocieron mientras el Fondo Monetario Internacional recortó al 2,1% su proyección de crecimiento para Argentina en 2026, una revisión que el Ejecutivo atribuye, en parte, al escenario económico mundial.