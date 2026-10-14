Cada salteño endeudado debe más de cuatro millones de pesos y la morosidad supera el 20%

El endeudamiento de las familias salteñas muestra cifras preocupantes. Cada persona con deudas financieras en Salta debe en promedio $4,2 millones, mientras que la morosidad crediticia en la provincia alcanza el 20,4%, por encima de la media nacional.

Los datos corresponden a un informe de EcoGo y la Universidad Austral, elaborado con información actualizada a agosto de 2026 y difundido por el medio Cuarto.

A nivel nacional, el endeudamiento promedio asciende a $4,9 millones por deudor, una cifra superior a la registrada en Salta. Sin embargo, las dificultades para cumplir con los compromisos financieros presentan diferencias entre provincias.

Salta supera el promedio nacional de morosidad

El relevamiento ubica la irregularidad crediticia salteña en el 20,4% del monto total de los créditos informados, frente al 18,4% nacional.

La situación es más complicada en otras jurisdicciones. La Rioja registra el mayor nivel de morosidad, con el 26,2%, seguida por Santa Cruz y San Luis, ambas con el 24,2%.

En cuanto al dinero adeudado, Tierra del Fuego encabeza el listado con $8,6 millones por deudor. Le siguen la Ciudad de Buenos Aires, con $7,2 millones, y Neuquén y Santa Cruz, con $6,9 millones.

Los números muestran que, aunque los salteños endeudados deben menos que el promedio nacional, la proporción de créditos con pagos irregulares es mayor.