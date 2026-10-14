Corte de luz en el Valle de Lerma: seis localidades y zonas aledañas afectadas

Una falla en el sistema de alta tensión provocó interrupciones temporales del suministro eléctrico en distintas localidades del Valle de Lerma, según informó la empresa distribuidora EDESA.

El inconveniente se registró este miércoles 14 de octubre, entre las 10:44 y las 10:49, cuando salió de servicio la línea de alta tensión de 66 kV en el tramo El Carril–Rosario de Lerma.

La situación afectó la distribución de energía en El Carril, Rosario de Lerma, Corralito, Campo Quijano, La Silleta y zonas aledañas.

Desde EDESA precisaron que la salida de servicio de la línea se produjo durante un período de cinco minutos.

Por el momento, la empresa no detalló las causas del inconveniente ni confirmó si el suministro quedó completamente normalizado en todos los sectores afectados.