Ya se consigue el libro de Sáenz en las librerias salteñas

El libro del gobernador Gustavo Sáenz, titulado Federalismo y progreso, comenzó a llegar a las librerías salteñas. En un comercio del microcentro ingresaron 15 ejemplares, aunque hasta el momento no se registraron ventas.

La publicación, editada por Planeta, tiene un precio de $37.900 en formato físico, mientras que la versión digital para eBook cuesta $22.500.

La obra fue realizada junto a la historiadora María Irene Romero y cuenta con 136 páginas. A través de una serie de conversaciones, Sáenz aborda temas vinculados con la realidad nacional, el desarrollo productivo, la educación, la salud y el papel de las provincias en la construcción de un país federal.

Uno de los ejes del libro es la figura del general Martín Miguel de Güemes, cuyo legado histórico aparece vinculado con la defensa de las autonomías provinciales y los desafíos actuales del federalismo argentino.

El lanzamiento tomó notoriedad a comienzos de octubre, cuando Sáenz le entregó un ejemplar al presidente Javier Milei durante un encuentro en París, en el marco de la Argentina Week.

Ahora, con su llegada a las librerías locales, los lectores salteños pueden adquirir la publicación tanto en papel como en formato digital.

Por el momento, el relevamiento realizado en una librería del microcentro muestra que los primeros 15 ejemplares recibidos aún no encontraron compradores, aunque ese dato no permite establecer cómo marcha la comercialización en otros puntos de venta.