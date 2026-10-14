Lluvias en Salta: cuatro recomendaciones para evitar accidentes al volante

Ante las lluvias y lloviznas que afectan a distintos sectores de Salta, la Subsecretaría de Defensa Civil difundió recomendaciones para prevenir siniestros viales, especialmente en rutas donde la acumulación de agua y la baja visibilidad complican la circulación.

Una de las principales advertencias está relacionada con la distancia de frenado, que puede duplicarse sobre una calzada mojada. Por eso, se recomienda mantener al menos el doble de distancia respecto del vehículo que circula adelante.

También es fundamental conducir con las luces bajas encendidas, reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas que puedan provocar la pérdida de adherencia de los neumáticos.

Qué hacer si el vehículo pierde adherencia

Defensa Civil advirtió sobre el riesgo de hidroplaneo, que ocurre cuando los neumáticos pierden contacto efectivo con el pavimento debido a una capa de agua.

En esa situación, se recomienda soltar suavemente el acelerador, mantener firme el volante y evitar frenadas o giros repentinos hasta recuperar el control.

Otra advertencia es no intentar cruzar arroyos, vados o caminos inundados. La corriente puede arrastrar un vehículo y la profundidad del agua puede ser mayor de lo que aparenta.

Las autoridades insistieron en la importancia de adaptar la conducción a las condiciones del tiempo y evitar desplazamientos por sectores peligrosos.

Ante emergencias, están disponibles las líneas 103 de Defensa Civil y 911.