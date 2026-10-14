Día de la Madre: venderán artesanías elaboradas por internos del Servicio Penitenciario

Con motivo del Día de la Madre, el Servicio Penitenciario de Salta organiza una exposición y venta de productos artesanales elaborados por personas privadas de la libertad en los talleres de las unidades carcelarias.

La propuesta se desarrollará desde este miércoles 14 hasta el viernes 16 de octubre, de 8 a 20, en el salón de Exposición y Ventas ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 813, en Salta capital.

Los visitantes podrán encontrar muebles, artículos de cerámica, objetos de hierro y madera, artesanías de alpaca, bolsos, instrumentos musicales y elementos decorativos para el hogar.

Productos elaborados en talleres penitenciarios

Los artículos son confeccionados por internos que participan en programas de capacitación, aprendizaje de oficios y actividades laborales dentro de las distintas unidades carcelarias.

Desde el Servicio Penitenciario explicaron que estas iniciativas buscan desarrollar habilidades prácticas y favorecer las posibilidades de reinserción social y laboral.

La feria permitirá que los vecinos conozcan y adquieran los productos elaborados en los talleres, con una variedad de opciones para regalar por el Día de la Madre.