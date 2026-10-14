Dengue en Salta: este jueves retirarán cacharros en Barrio Gral. Mosconi

La prevención del dengue continúa en los barrios de Salta capital. Este jueves 15 de octubre, la Municipalidad realizará un nuevo operativo de descacharrado en barrio General Mosconi, donde los vecinos podrán sacar elementos en desuso que favorezcan la reproducción del mosquito transmisor.

El recorrido se desarrollará entre las 8 y las 12, dentro del cuadrante comprendido por avenida Constitución, avenida YPF, Pachi Gorriti y Las Heras.

Se retirarán recipientes y otros objetos que puedan acumular agua, considerados posibles criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue y la chikungunya.

El municipio informó que, mediante los operativos realizados hasta ahora, ya se retiraron 250 toneladas de elementos en desuso.

Los próximos barrios

El siguiente descacharrado está programado para el martes 20 de octubre, también de 8 a 12, en Mirasoles y El Huaico.

Las tareas abarcarán el sector delimitado por avenida de la Memoria, Verdad y Justicia, calle Q, avenida Democracia, avenida Lucrecia Barquet, ruta 28 y calle Carlos Urrutia.

Las autoridades recomendaron revisar patios y jardines, eliminar recipientes que no se utilicen y evitar la acumulación de agua, especialmente ante las lluvias y el aumento de las temperaturas.