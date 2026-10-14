Sáenz inició el trámite para que Vittar continúe en la Corte de Justicia

El Gobierno de Salta puso en marcha el procedimiento para que Sergio Fabián Vittar continúe como juez de la Corte de Justicia, ante el próximo vencimiento de su mandato.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto 682/2026, firmado por el gobernador Gustavo Sáenz y publicado este miércoles 14 de octubre en el Boletín Oficial. La medida instruye al Ministerio de Gobierno y Justicia a iniciar el proceso de selección previsto por la legislación provincial.

Como anticipó Aries este martes, Vittar está próximo a cumplir 18 años como integrante del máximo tribunal salteño y podría acceder a un nuevo mandato de diez años.

Abrieron el período para presentar observaciones

La Resolución 763/2026 habilita la participación de ciudadanos, colegios profesionales, asociaciones y organizaciones interesadas en expresar opiniones u objeciones sobre la candidatura.

Las presentaciones deberán realizarse por escrito, con firma y declaración jurada, en Santiago del Estero 2291, de 8 a 14, o mediante el correo electrónico [email protected].

El plazo será de 15 días hábiles administrativos, contados desde el día siguiente a la tercera y última publicación oficial, prevista para el 16 de octubre.

El magistrado integra la Corte desde noviembre de 2008. Sin embargo, su continuidad no está resuelta: una vez completado el procedimiento, el Ejecutivo deberá remitir la propuesta al Senado provincial, que tendrá que prestar su acuerdo en sesión pública.

La trayectoria de Vittar en la Corte

Durante su trayectoria en el Alto Tribunal, Vittar desarrolló una destacada labor jurídica, así como en materia de modernización judicial, innovación tecnológica y formación de magistrados y funcionarios.



Como supervisor de la Dirección de Tecnología e Innovación del Poder Judicial, impulsó la implementación y consolidación del Sistema de Expediente Digital, actualmente extendido a todos los distritos judiciales de la provincia, contribuyendo a una justicia más ágil, transparente y accesible.



En su carácter de director académico de la Escuela de la Magistratura, promovió la formación continua y actualización profesional de magistrados, funcionarios y empleados judiciales, mediante propuestas presenciales y virtuales. Asimismo, impulsó convenios de cooperación con universidades y centros de formación nacionales e internacionales, ampliando la oferta académica y favoreciendo el intercambio de conocimientos y experiencias con especialistas de distintas jurisdicciones.



También concretó iniciativas de acercamiento de la Justicia a la comunidad, como el programa «La Justicia sale a las escuelas» y los simulacros de juicios por jurados para estudiantes secundarios. Recientemente, organizó en Salta del IV Congreso Nacional Penal Adolescente Juvenil, que reunió a más de dos mil participantes.



En el ámbito institucional federal, se desempeña como vicepresidente de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus), organismo que reúne a los magistrados de los máximos tribunales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cargo para el que fue elegido por sus pares de todo el país.



Conforme al artículo 156 de la Constitución Provincial, la designación de los jueces de la Corte de Justicia corresponde al Poder Ejecutivo, previo procedimiento participativo de la ciudadanía y con acuerdo del Senado otorgado en sesión pública.