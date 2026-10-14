Incertidumbre por la visita del Papa a la Argentina: qué pasa con los feriados

La operación pulmonar del papa León XIV abrió interrogantes sobre su visita a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre. Y entre las dudas aparece una que interesa especialmente a trabajadores, estudiantes y viajeros: ¿qué pasará con los feriados si finalmente no viene?

Por el momento, los días libres siguen vigentes. Fueron establecidos mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026 y una eventual suspensión de la gira no los elimina automáticamente. Para modificarlos sería necesaria una nueva disposición oficial.

¿Qué días serán feriados y dónde?

El cronograma establece tres jornadas, aunque con distinto alcance:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país, incluida Salta.

Martes 10 de noviembre: feriado únicamente en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Miércoles 11 de noviembre: feriado solamente en la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, en Salta el único feriado previsto por la visita papal es el lunes 9 de noviembre.

¿Qué pasa con las reservas de hoteles?

La incertidumbre también alcanza a quienes contrataron alojamiento y servicios turísticos para participar de las actividades religiosas.

Cadena 3 informó que el sector hotelero de Córdoba evalúa alternativas ante una eventual cancelación del viaje.

Alejandro Moroni, secretario de la Cámara Hotelera Gastronómica, explicó que cada establecimiento tiene sus condiciones de contratación, pero que podrían acordarse devoluciones de dinero, cambios de fecha o créditos para futuras estadías.

Por ahora, no se registraron pedidos masivos de reintegro debido a que el Vaticano no anunció oficialmente la suspensión de la visita.

Mientras continúa la recuperación de León XIV, el calendario de feriados permanece sin modificaciones.