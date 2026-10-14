Personal de casas particulares: ARCA incorpora una herramienta para calcular los recibos de sueldo

Los empleadores de personal de casas particulares contarán con una nueva herramienta de ARCA que facilitará el cálculo de los salarios al confeccionar los recibos electrónicos.

La función, denominada Recibo Asistido, calculará automáticamente determinados conceptos salariales a partir de la información disponible y de los datos ingresados por el empleador.

Para utilizarla, se deberá acceder al servicio Personal de Casas Particulares, seleccionar al trabajador e informar el período, la remuneración y las horas trabajadas.

El sistema permitirá aceptar o corregir los importes sugeridos e incorporar adicionales y descuentos.

La Resolución General 5912/2026 aclara que el empleador sigue siendo responsable de verificar la liquidación. Cuando el pago sea en efectivo o el trabajador lo solicite, el recibo electrónico deberá imprimirse por duplicado para su firma.

La norma entra en vigencia este jueves 15 de octubre.