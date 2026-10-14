Subsidios al gas: Nación aprobó un préstamo de US$500 millones para hogares vulnerables

El Gobierno nacional aprobó un modelo de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta 500 millones de dólares para financiar un programa destinado a proteger el consumo energético de hogares vulnerables.

La medida, establecida mediante el Decreto 1178/2026, contempla dos áreas de trabajo: el financiamiento de bonificaciones para el consumo de gas y el fortalecimiento de los sistemas utilizados para administrar los subsidios.

La Secretaría de Energía tendrá a su cargo la ejecución del programa, con participación del ente regulador nacional en determinadas actividades.

La aprobación del préstamo no significa que los usuarios recibirán automáticamente nuevos descuentos. La norma tampoco anuncia aumentos ni modifica las condiciones individuales de acceso a los subsidios.

El objetivo declarado es mejorar la focalización de la asistencia energética y sostener las bonificaciones destinadas a los hogares que las necesitan.