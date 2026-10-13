PAMI cambia el sistema para retirar medicamentos: en Salta advierten dificultades para los jubilados

Los afiliados de PAMI deberán adaptarse a un nuevo sistema digital de autorización para retirar medicamentos en las farmacias. El procedimiento incorporará el uso de un token, una herramienta de validación que buscará agilizar los trámites administrativos.

La presidenta de la Cámara de Farmacias de Salta, Susana Carrasco, explicó en diálogo con Aries que la implementación está prevista para las próximas semanas, aunque el sector solicitó más tiempo para preparar a los establecimientos y a los jubilados.

“Va a ser indispensable ayudarlos”, advirtió, al señalar que muchos afiliados tendrán dificultades para utilizar el nuevo sistema sin asistencia.

Carrasco recomendó que, durante la transición, los jubilados concurran acompañados por un familiar que pueda colaborar con el procedimiento y aprender cómo funciona la validación.

Según explicó, el sistema ya fue probado en Córdoba, pero su aplicación en el interior del país presenta desafíos por las dificultades de conectividad y el manejo de herramientas digitales.

Las farmacias solicitaron al menos dos meses de adaptación antes de que el mecanismo resulte obligatorio.

Por el momento, Carrasco aclaró que la atención de PAMI en las farmacias continúa con normalidad.