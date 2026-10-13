Los embargos de ARCA a empresas aumentaron 52% y piden suspenderlos por seis meses

Los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra empresas crecieron un 52% interanual entre enero y agosto de 2026, en un escenario de dificultades financieras para las pequeñas y medianas empresas.

De acuerdo con datos oficiales obtenidos por TN mediante un pedido de acceso a la información pública, durante los primeros ocho meses del año se registraron 135.744 medidas de embargo, frente a las 89.565 del mismo período de 2025.

El impacto se concentra especialmente en las microempresas, sobre las que recayeron 113.116 embargos, más del 80% del total. Sin embargo, la cantidad de compañías alcanzadas fue menor, alrededor de 42.100, debido a que una misma firma puede recibir varias medidas.

Los montos embargados sumaron $285.391 millones hasta agosto. Además, 30.941 contribuyentes regularizaron su situación mediante planes de pago o cancelación de deudas.

Reclaman frenar los embargos durante seis meses

Una de las principales preocupaciones empresariales es la rapidez con la que ARCA inicia las ejecuciones fiscales. El procedimiento requiere intervención judicial y puede derivar en el bloqueo de cuentas bancarias.

Esta situación dificulta el pago de salarios, proveedores y otras obligaciones, especialmente en compañías con problemas de liquidez.

Ante este panorama, la Unión Industrial Argentina (UIA) y otras cámaras empresariales solicitaron suspender durante 180 días los embargos y las ejecuciones fiscales contra las pymes, para evitar que las medidas agraven su situación económica.