El Gobierno aseguró que la Ley de Financiamiento Universitario “está interrumpida, no incumplida”

El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió la posición del Gobierno nacional frente al reclamo de las universidades públicas y sostuvo que la Ley de Financiamiento Universitario "está interrumpida, no incumplida".

La declaración se produce en medio del conflicto por la aplicación de la Ley 27.795, aprobada por el Congreso, que contempla recursos para el funcionamiento de las universidades, la recomposición salarial de docentes y no docentes y el sostenimiento de las becas estudiantiles.

El Ejecutivo condicionó su implementación a la identificación de las fuentes de financiamiento y a la asignación de las partidas presupuestarias correspondientes, con el argumento de preservar el equilibrio fiscal.

La Justicia ordenó aplicar la ley

El pasado 6 de octubre, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025 que había frenado la ejecución de la norma y ordenó al Gobierno avanzar con su cumplimiento.

Posteriormente, el Ejecutivo apeló la sentencia. El 9 de octubre, la Justicia concedió el recurso, aunque mantuvo vigente una medida cautelar que exige avanzar con la recomposición de salarios y becas.

De esta manera, la controversia continúa abierta y enfrenta la interpretación presupuestaria del Gobierno con los reclamos de las universidades nacionales.

El debate también tiene impacto en la Universidad Nacional de Salta (UNSa), en un contexto de demandas por mayores recursos para sostener el funcionamiento académico y los salarios universitarios.