Nación cambió las autoridades de Discapacidad en medio del debate por las prestaciones

El Gobierno nacional formalizó este miércoles un cambio de autoridades en la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, en medio del debate legislativo sobre el financiamiento del sector.

Mediante el Decreto 1162/2026, se oficializó la salida de Pablo Di Liscia y la designación de Diego Pablo Masaragian como nuevo secretario, con efecto desde el 9 de octubre.

Masaragian había presentado su renuncia a la conducción de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES).

La misma norma confirmó la salida de Esteban Giler de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos y el nombramiento de Juan Manuel Moreno en su reemplazo.

Los cambios se producen mientras organizaciones y prestadores reclaman soluciones por pagos pendientes y cuestionan propuestas de modificación del sistema de prestaciones.