Prohíben juguetes infantiles Pinch Family por detectar una sustancia química en niveles peligrosos

El Gobierno nacional prohibió la comercialización en todo el país de juguetes infantiles blandos de la marca Pinch Family que no acrediten cumplir las normas de seguridad química.

La medida se adoptó después de que un análisis de laboratorio detectara en muestras del producto Squeezy Pinch Family una concentración de DEHP superior al 0,2%, cuando el límite permitido es del 0,1%.

La restricción alcanza a las distintas presentaciones de estos juguetes tipo squishy o squeezy, procedentes de China, que no cuenten con las certificaciones exigidas.

La Disposición 804/2026 también ordena a importadores y comerciantes destruir de forma segura las existencias alcanzadas por la prohibición. Quienes los comercialicen por internet deberán informar la medida en sus sitios web dentro de las 72 horas hábiles previstas.