“Desde Buenos Aires no entienden la frontera”: advierten que las restricciones de ARCA golpean al comercio salteño

Las nuevas restricciones de ARCA al comercio fronterizo generaron preocupación entre los empresarios del norte salteño. Franco Galeano, expresidente del Centro de Empresarios de Tartagal, advirtió que las medidas pueden agravar la crisis comercial en Salvador Mazza y otras localidades que dependen del intercambio con Bolivia.

En diálogo con N&N, por Aries, explicó que la Resolución General 5910/2026 establece un límite de 150 dólares por persona y por día para el traslado de mercadería bajo el régimen de tráfico vecinal fronterizo. También incorpora restricciones para productos como trigo, soja y maíz.

Galeano consideró razonable ordenar determinados movimientos comerciales, pero cuestionó que los controles se concentren en la salida de productos argentinos mientras persiste el ingreso de mercadería por pasos ilegales.

“Es muy fácil tomar una decisión desde Buenos Aires y no entender la realidad de la frontera”, sostuvo.

El empresario señaló que el problema afecta especialmente a los comerciantes formales, que cumplen con sus obligaciones y reciben inspecciones, mientras otros circuitos comerciales permanecen fuera de los controles.

“Termina siendo una cacería en el zoológico”, graficó.

Locales vacíos y ventas de subsistencia

Galeano describió un panorama preocupante en Salvador Mazza, donde el intercambio comercial con Bolivia se redujo considerablemente.

“Si uno va a Salvador Mazza hoy, va a ver la cantidad de locales vacíos que hay”, afirmó.

Según explicó, las ventas actuales se concentran en productos puntuales, como fideos, alimentos balanceados, levadura y grasas, lejos del movimiento comercial que caracterizaba a la zona.

También mencionó que la situación económica boliviana, las dificultades en el transporte y las diferencias cambiarias complican aún más la actividad.

Reclaman reglas parejas para ambos lados de la frontera

Para Galeano, cualquier modificación de los controles debe contemplar tanto la mercadería que sale de Argentina como la que ingresa desde Bolivia.

“No puede haber unilateralidad en las autoridades de Argentina desde Buenos Aires en cómo reglamentan una cuestión de un paso fronterizo”, planteó.

El exdirigente empresarial anticipó que este jueves las cámaras empresarias mantendrán una reunión en Salta con un representante del área de fronteras de CAME, con el objetivo de unificar criterios y llevar una posición conjunta ante ARCA.

“Hay que defender al comerciante local, pero también defender cuando está en un contexto de formalidad”, concluyó.